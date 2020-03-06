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06 марта 2020 года 18:12
Фондовый рынок игнорирует сильный отчет по рынку труда в США - ИК "Фридом Финанс"
Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением больше чем на 3%. В феврале экономика США пополнилась 273 тыс. рабочих мест, тогда как консенсус предполагал показатель на уровне 175 тыс. Безработица снизилась на 0,1%, до 3,5%. Показатели найма выросли и по-прежнему выглядят сильными, что позволяет безработице оставаться вблизи 50-летних минимумов. Рост лучше прогнозов был обеспечен сервисным сегментом экономики - здравоохранением и общепитом. Спад в промышленности приостановился, вероятно, благодаря положительному эффекту от предварительного торгового соглашения с Китаем. Количество занятых в промышленности выросло на 15 тыс. Однако ухудшение перспектив глобальной экономики из-за коронавируса и продолжающиеся проблемы Boeing создают угрозу сохранения давления на промышленность в ближайшие месяцы. Если посмотреть на динамику найма за последние 12 месяцев, налицо улучшение по сравнению с ситуацией конца 2019. Темпы роста найма накопленным итогом за 12 месяцев превысили 2,4 млн. Рост заработных на 3% в годовом выражении оказался на уровне прогнозов, как и рост месяц к месяцу, составивший 0,3%. Так что опасения о замедлении повышения зарплат не оправдались. Следовательно, потребление, которое остается главным и практически единственном на сегодня драйвером американской экономики, в феврале сохранит позитивную тенденцию, в то время как инвестиции переживают спад. Экономика США до эпидемии коронавируса выглядела уверенно, но февральские данные могли устареть, учитывая скорость распространения заболевания в мире и в США. Эффект от торгового соглашения с Китаем поддержал позитивную динамику занятости в производстве, но угроза коронавируса может ухудшить ситуацию в марте-апреле. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением больше чем на 3%.
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06 марта 2020 года 18:55
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Золото в условиях панических настроений на рынке работает как актив-убежище. - указывает эксперт. - Цена унции сегодня на несколько центов превысила... читать дальше
.06 марта 2020 года 16:57
Акции Apple продолжат рост до 330 долларов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Deutsch Bank оценил прямой ущерб для компании Apple от срыва поставок из-за вируса COVID-19 в 5 млрд долларов, причем ограничил это влияние периодом с февраля по март, предположив, что с апреля рынок... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:32
ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб.
Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб. Рекомендация по привилегированным акциям - "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Полная доходность ~23%. В... читать дальше
.06 марта 2020 года 13:47
Техническая картина по S&P500 пока не способствует росту, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". В предыдущие два дня индекс пытался подняться выше трендовой линии, однако сил у покупателей оказалось недостаточно. Индекс RSI уходит ниже нейтрального уровня 50, поэтому давление продавцов... читать дальше
.06 марта 2020 года 09:37
Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение. читать дальше
.05 марта 2020 года 18:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи... читать дальше
.05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона... читать дальше
.05 марта 2020 года 16:55
Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:47
Заседание стран ОПЕК пройдет в четверг, а в пятницу - расширенное обсуждение в рамках ОПЕК+; итоговое решение может оказать значительное влияние на нефтяные котировки, которые до этого момента могут сохранять боковой диапазон $51-54 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер"... читать дальше
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