Фондовый рынок игнорирует сильный отчет по рынку труда в США - ИК "Фридом Финанс"

Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением больше чем на 3%. В феврале экономика США пополнилась 273 тыс. рабочих мест, тогда как консенсус предполагал показатель на уровне 175 тыс. Безработица снизилась на 0,1%, до 3,5%.

Показатели найма выросли и по-прежнему выглядят сильными, что позволяет безработице оставаться вблизи 50-летних минимумов. Рост лучше прогнозов был обеспечен сервисным сегментом экономики - здравоохранением и общепитом. Спад в промышленности приостановился, вероятно, благодаря положительному эффекту от предварительного торгового соглашения с Китаем. Количество занятых в промышленности выросло на 15 тыс. Однако ухудшение перспектив глобальной экономики из-за коронавируса и продолжающиеся проблемы Boeing создают угрозу сохранения давления на промышленность в ближайшие месяцы. Если посмотреть на динамику найма за последние 12 месяцев, налицо улучшение по сравнению с ситуацией конца 2019. Темпы роста найма накопленным итогом за 12 месяцев превысили 2,4 млн.

Рост заработных на 3% в годовом выражении оказался на уровне прогнозов, как и рост месяц к месяцу, составивший 0,3%. Так что опасения о замедлении повышения зарплат не оправдались. Следовательно, потребление, которое остается главным и практически единственном на сегодня драйвером американской экономики, в феврале сохранит позитивную тенденцию, в то время как инвестиции переживают спад.

Экономика США до эпидемии коронавируса выглядела уверенно, но февральские данные могли устареть, учитывая скорость распространения заболевания в мире и в США. Эффект от торгового соглашения с Китаем поддержал позитивную динамику занятости в производстве, но угроза коронавируса может ухудшить ситуацию в марте-апреле. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением больше чем на 3%.