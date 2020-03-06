"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Мосэнерго на 9%, подтвердив рейтинг "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 9% - до 2,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихомировой.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосэнерго", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 2,51 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,29 рубля за штуку.