Sova Capital снизила рейтинг акций Детского мира до "держать", но подняла оценку на 6%

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) с 110 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".