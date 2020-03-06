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06 марта 2020 года 16:19
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится в диапазоне 2680-2750 п. - ИК "Алго Капитал"
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится в диапазоне 2680-2750 п., говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В настоящее время индекс Мосбиржи временно стабилизировался около ближайшего значимого уровня 2700 п. Скорее всего, он уже не пойдет существенно ниже, поскольку и без того демонстрирует глубокую просадку, полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Значимым стимулом для масштабного вечернего движения локального рынка акций в пятницу способно стать известие по поводу вероятного сокращения суммарной квоты на добычу нефти в формате ОПЕК+. Сообщение на эту тему может выйти в ближайшие часы, - отмечает эксперт. - В ближайшее время в США состоится публикация большого блока февральских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда (16.30 МСК). Однако в текущих условиях значение этих данных отходит далеко на второй план". Основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС в конце недели демонстрируют обвальное падение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сразу после негативного старта торгов они продолжили нисходящее движение, которое пока что развивается практически без отскоков. Сегодня указанные индексы обновили свои недельные минимумы и сформировали таким образом технические сигналы в пользу дальнейшего среднесрочного падения. Наиболее ликвидные акции методично продаются по любой цене. Сегодня мы наблюдаем в них сильную, но при этом равномерную просадку. Локальным биржевым "быкам" остается лишь надеяться на вероятное вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, полагает Виталий Манжос. "Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent в первые часы торгов также потеряли в цене около 5%, - подчеркивает эксперт ИК "Алго Капитал". - В моменте они проседали до уровня $47 за баррель. Это минимальное значение для указанных контрактов с июля 2017 года. Сегодня они оказались под давлением на фоне известия о том, что участники нефтяной сделки в формате ОПЕК+ пока не пришли к соглашению по поводу сокращения глобальной квоты на добычу "черного золота". Примечательно, что на этот раз камнем преткновения в указанном вопросе стала позиция России, которая поддерживает лишь сохранение действовавших ранее условий. И все же логика сложившейся ситуации говорит в пользу того, что реальный или же формальный компромисс будет найден. Поэтому во второй половине дня не стоит исключать возможности более или менее масштабного коррекционного отскока вверх и в нефтяных контрактах, и в российских индексах. Но подобное движение не способно изменить общий негативный настрой на рынке".
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06 марта 2020 года 18:55
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Золото в условиях панических настроений на рынке работает как актив-убежище. - указывает эксперт. - Цена унции сегодня на несколько центов превысила... читать дальше
.06 марта 2020 года 18:12
Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением... читать дальше
.06 марта 2020 года 16:57
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.06 марта 2020 года 15:32
ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб.
Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб. Рекомендация по привилегированным акциям - "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Полная доходность ~23%. В... читать дальше
.06 марта 2020 года 13:47
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.06 марта 2020 года 09:37
Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение. читать дальше
.05 марта 2020 года 18:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи... читать дальше
.05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона... читать дальше
.05 марта 2020 года 16:55
Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
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