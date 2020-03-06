Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится в диапазоне 2680-2750 п. - ИК "Алго Капитал"

Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится в диапазоне 2680-2750 п., говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В настоящее время индекс Мосбиржи временно стабилизировался около ближайшего значимого уровня 2700 п. Скорее всего, он уже не пойдет существенно ниже, поскольку и без того демонстрирует глубокую просадку, полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Значимым стимулом для масштабного вечернего движения локального рынка акций в пятницу способно стать известие по поводу вероятного сокращения суммарной квоты на добычу нефти в формате ОПЕК+. Сообщение на эту тему может выйти в ближайшие часы, - отмечает эксперт. - В ближайшее время в США состоится публикация большого блока февральских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда (16.30 МСК). Однако в текущих условиях значение этих данных отходит далеко на второй план".

Основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС в конце недели демонстрируют обвальное падение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сразу после негативного старта торгов они продолжили нисходящее движение, которое пока что развивается практически без отскоков. Сегодня указанные индексы обновили свои недельные минимумы и сформировали таким образом технические сигналы в пользу дальнейшего среднесрочного падения. Наиболее ликвидные акции методично продаются по любой цене. Сегодня мы наблюдаем в них сильную, но при этом равномерную просадку. Локальным биржевым "быкам" остается лишь надеяться на вероятное вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, полагает Виталий Манжос.

"Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent в первые часы торгов также потеряли в цене около 5%, - подчеркивает эксперт ИК "Алго Капитал". - В моменте они проседали до уровня $47 за баррель. Это минимальное значение для указанных контрактов с июля 2017 года. Сегодня они оказались под давлением на фоне известия о том, что участники нефтяной сделки в формате ОПЕК+ пока не пришли к соглашению по поводу сокращения глобальной квоты на добычу "черного золота". Примечательно, что на этот раз камнем преткновения в указанном вопросе стала позиция России, которая поддерживает лишь сохранение действовавших ранее условий. И все же логика сложившейся ситуации говорит в пользу того, что реальный или же формальный компромисс будет найден. Поэтому во второй половине дня не стоит исключать возможности более или менее масштабного коррекционного отскока вверх и в нефтяных контрактах, и в российских индексах. Но подобное движение не способно изменить общий негативный настрой на рынке".