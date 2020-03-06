.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Raiffeisenbank поднял оценку акций и GDR Роснефти на 2-4%, подтвердив рейтинг "покупать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 марта 2020 года 15:55
Raiffeisenbank поднял оценку акций и GDR Роснефти на 2-4%, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,8 до $8,1 и с 524 рублей до 535 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Аналитик Raiffeisenbank считает текущие уровни акций GDR "Роснефти" привлекательными для покупок. "Роснефть" сможет удержать относительно высокие дивидендные выплаты, а доходность при текущих котировках может составить 8-9% по итогам 2020 года. Более того, после восстановления рынков в 2021 году стоит ожидать двухзначной доходности более 10%. В том числе, в отличие от конкурентов, "Роснефть" может заметно увеличить добычу в России жидких углеводородов за счет производства газового конденсата, который не ограничен квотами ОПЕК+", - пишет Полищук. Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена Роснефть - 8,1 (текущая цена - 6,2), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Роснефть (для акций; цены в рублях) - 535,0 (текущая цена - 410,6), покупать.
.
Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК
.
06 марта 2020 года 18:55
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Золото в условиях панических настроений на рынке работает как актив-убежище. - указывает эксперт. - Цена унции сегодня на несколько центов превысила... читать дальше
.06 марта 2020 года 18:12
Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением... читать дальше
.06 марта 2020 года 16:57
Акции Apple продолжат рост до 330 долларов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Deutsch Bank оценил прямой ущерб для компании Apple от срыва поставок из-за вируса COVID-19 в 5 млрд долларов, причем ограничил это влияние периодом с февраля по март, предположив, что с апреля рынок... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:32
ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб.
Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб. Рекомендация по привилегированным акциям - "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Полная доходность ~23%. В... читать дальше
.06 марта 2020 года 13:47
Техническая картина по S&P500 пока не способствует росту, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". В предыдущие два дня индекс пытался подняться выше трендовой линии, однако сил у покупателей оказалось недостаточно. Индекс RSI уходит ниже нейтрального уровня 50, поэтому давление продавцов... читать дальше
.06 марта 2020 года 09:37
Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение. читать дальше
.05 марта 2020 года 18:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи... читать дальше
.05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона... читать дальше
.05 марта 2020 года 16:55
Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.