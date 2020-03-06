.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Raiffeisenbank поднял оценку акций и GDR Роснефти на 2-4%, подтвердив рейтинг "покупать"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
06 марта 2020 года 15:55

Raiffeisenbank поднял оценку акций и GDR Роснефти на 2-4%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,8 до $8,1 и с 524 рублей до 535 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Аналитик Raiffeisenbank считает текущие уровни акций GDR "Роснефти" привлекательными для покупок.

"Роснефть" сможет удержать относительно высокие дивидендные выплаты, а доходность при текущих котировках может составить 8-9% по итогам 2020 года. Более того, после восстановления рынков в 2021 году стоит ожидать двухзначной доходности более 10%. В том числе, в отличие от конкурентов, "Роснефть" может заметно увеличить добычу в России жидких углеводородов за счет производства газового конденсата, который не ограничен квотами ОПЕК+", - пишет Полищук.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 8,1 (текущая цена - 6,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (для акций; цены в рублях) - 535,0 (текущая цена - 410,6), покупать.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Роснефть НК


.
Лента аналитики
06 марта 2020 года 18:55
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках - ИК "Фридом Финанс"
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Золото в условиях панических настроений на рынке работает как актив-убежище. - указывает эксперт. - Цена унции сегодня на несколько центов превысила...    читать дальше
.
06 марта 2020 года 18:12
Фондовый рынок игнорирует сильный отчет по рынку труда в США - ИК "Фридом Финанс"
Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением...    читать дальше
.
06 марта 2020 года 16:57
Акции Apple продолжат рост до 330 долларов - ИК "Фридом Финанс"
Акции Apple продолжат рост до 330 долларов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Deutsch Bank оценил прямой ущерб для компании Apple от срыва поставок из-за вируса COVID-19 в 5 млрд долларов, причем ограничил это влияние периодом с февраля по март, предположив, что с апреля рынок...    читать дальше
.
06 марта 2020 года 15:32
ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб.
Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб. Рекомендация по привилегированным акциям - "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Полная доходность ~23%. В...    читать дальше
.
06 марта 2020 года 13:47
Техническая картина по S&P500 пока не способствует росту - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 пока не способствует росту, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". В предыдущие два дня индекс пытался подняться выше трендовой линии, однако сил у покупателей оказалось недостаточно. Индекс RSI уходит ниже нейтрального уровня 50, поэтому давление продавцов...    читать дальше
.
06 марта 2020 года 09:37
Всеобщее снижение
Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение.    читать дальше
.
05 марта 2020 года 18:38
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 16:55
Вероятен прорыв золота в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях - ИК "Фридом Финанс"
Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.