Sova Capital подняла оценку ADS HeadHunter на 5%, подтвердив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter на 5% - до $20,8 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Как сообщается в обзоре ИК, прогнозная стоимость ADS HeadHunter была повышена после снижения аналитиками ИК безрисковой ставки с 6,8% до 6,5%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $23,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущие котировки ADS HeadHunter составляют порядка $22,65 за штуку.