"БКС Глобал Маркетс" считает, что в условиях начала исхода из облигаций EM Россия будет выглядеть сравнительно сильно

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что в условиях начала исхода из облигаций EM Россия будет выглядеть сравнительно сильно, сообщается в обзоре компании.

Фонды облигаций GEM наконец "пробудились" и бросились выводить средства – оттоки из этого класса активов составили $4.5 млрд, что стало худшим результатом с момента избрания Трампа в ноябре 2016 г., отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов. В то же время российские фонды получили более $30 млн. Последние несколько лет были очень позитивными для бондов EM, кульминацией стала эйфория последних нескольких месяцев.

"Мы считаем, что в условиях начала исхода из облигаций EM Россия будет выглядеть сравнительно сильно", - пишет специалист "БКС Глобал Маркетс".