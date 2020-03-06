Техническая картина по S&P500 пока не способствует росту - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по S&P500 пока не способствует росту, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". В предыдущие два дня индекс пытался подняться выше трендовой линии, однако сил у покупателей оказалось недостаточно.

Индекс RSI уходит ниже нейтрального уровня 50, поэтому давление продавцов может возрасти. Индекс широкого рынка завершил торги 5 марта ниже 200-дневной скользящей средней, что также способствует активности "медведей".

"Торги, вероятно, будут продолжаться в широком диапазоне 2855-3170. Сопротивлением остается 100-дневная скользящая средняя на уровне 3172 пунктов, а ключевой поддержкой выглядит минимум 2020 года на отметке 2855 пунктов", - указывает аналитик ИК Ален Сабитов.