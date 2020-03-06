Диапазон закрытия торгов пятницы для USD/RUB - 67,05-67,90 - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" отмечает, что на следующей неделе преобладают шансы снижения курса рубля при повышенных рисках для данного прогноза. "Технические факторы и формирующиеся итоги встречи руководства стран-членов ОПЕК значительно, как представляется, ограничивают в ближайшие дни потенциал снижения нефтяных цен. Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для курса USD/RUB и EUR/RUB составляет 67,05-67,90 за доллар США и 73,6-78 за евро", - пишет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.