"ВТБ Капитал" снизил оценку акций ФСК на 12%, сохранив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) на 12% - до 0,22 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

Как отмечается в обзоре, котировки акций ФСК упали на 15% с 24 февраля; однако, пишут аналитики, с учетом способности компании обеспечивать одну из лучших в секторе дивидендных доходностей по своим бумагам на уровне 7,5-12,6% (в 2020-2022 годах), достаточной ликвидности и прогнозов стабильной прибыли, это падение уже учтено рынком.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ФСК, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 0,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,2 рубля за штуку.