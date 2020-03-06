Дивидендная доходность РусГидро может составить около 5,4% годовых - Промсвязьбанк

"РусГидро" по итогам 2019 года продемонстрировала слабые финансовые показатели, что связано, прежде всего, с списанием по активам на Дальнем Востоке, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Вместе с тем дивидендная политика предполагает выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, но не ниже порога, который рассчитывается как среднее значение дивидендных выплат за последние три года, что в текущих условиях обеспечивает доходность около 5,4% годовых, указывают специалисты банка.

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