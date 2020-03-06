Риски для рубля остаются повышенными - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" отмечают, что для рубля продолжают доминировать риски дальнейшего ослабления с учетом внешнего негативного фона, сообщается в их обзоре.

Рубль завершает неделю в негативном ключе, вернувшись к отметкам 67,5 в паре с долларом и 76 в паре с евро. Основной причиной ослабления остаются негативные настроения на мировых финансовых рынках на фоне продолжающегося распространения эпидемии коронавируса, отмечают аналитики банка.

Рубль не остается в стороне от распродаж основных рисковых активов и слабеет на фоне продолжающегося падения основных фондовых индексов по всему миру. Дополнительным источником негатива для рубля выступает снижение цены нефти ниже 50 долл./барр. на фоне неопределенности относительно исхода заседания ОПЕК+ и судьбы дальнейших сокращений добычи.

"Для рубля продолжают доминировать риски дальнейшего ослабления с учетом внешнего негативного фона. Для устойчивой стабилизации курса валюты требуется замедление темпов распространения эпидемии", - пишут специалисты "Нордеа банка".