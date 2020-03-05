"БКС Глобал Маркетс" рекомендует придерживаться нейтральной позиции на рынке акций РФ, несмотря на 20%-ный потенциал роста

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 4 марта 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на 20%-ный потенциал роста до прогнозного уровня индекса РТС в 2020 году с учетом дивидендов в 1600 пунктов, они сохраняют осторожный взгляд в краткосрочной перспективе и рекомендуют придерживаться нейтральной позиции на рынке акций РФ ввиду усиления волатильности.

По данным исследования, с 27 февраля до 4 марта средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" вырос на 1,8%, при этом объем чистых коротких позиций сократился на 20% - "медведи" фиксировали прибыль.

Эксперты отмечают, что инвесторы осторожно наращивают "лонги" в условиях привлекательных ценовых уровней, однако аналитики не смогли выделить какие-либо инвестиционные темы. "Единственным заметным предпочтением стали покупки экспортеров, тогда как истории внутреннего роста в целом продавались, если не считать повышения спроса в "НОВАТЭКе" (MOEX: NVTK) и бумагах компаний финансового сектора", - говорится в обзоре.

Институциональные инвесторы лишь с небольшим перевесом предпочитали продавать: ордера на продажу превышали заявки на покупку в 1,4 раза.

Отток капитала из ориентированных на Россию фондов достиг за отчетную неделю $52 млн (против притока $55,4 млн неделей ранее), в основном вследствие оттоков из фондов iShares MSCI Russia Capped ETF и RSX.

"Наиболее ощутимые оттоки зафиксированы 27-28 февраля ($27 млн ежедневно против $11,7 млн 25 февраля) на фоне серьезной распродажи на фоне вспышки коронавируса в Италии. Российские активы потеряли $53 млн из-за оттока капитала со стороны фондов GEM на прошлой неделе, которые оказались довольно умеренными по сравнению с неделей, завершившейся 26 февраля (минус $64 млн). Таким образом, российские акции потеряли $105 млн за прошедшую неделю - наибольший отток за неделю с начала августа 2019 года. Как отмечалось ранее, до паники у конечных инвесторов еще далеко - мы отмечаем риски дальнейшего усиления оттоков при росте на рынке в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики.