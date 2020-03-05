Акции "Интер РАО" интересны для покупки на коррекции - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что акции "Интер РАО" интересны для покупки на коррекции, а также подтверждают рекомендацию "Держать" и повышают целевую цену акций компании до 5,37 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"В долгосрочной перспективе IRAO обладает более высоким потенциалом, который реализуется после улучшения дивидендного профиля, и поэтому покупка акций целесообразна на волне рыночной коррекции", - считает эксперт "ФИНАМа".

"Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в генерации, сбыте, трейдинге. Контрольный пакет принадлежит государству. Отчет по МСФО за 2019 год раскрыл улучшение ключевых финансовых показателей: прибыль акционеров выросла на 15,3%, до рекордных 81,6 млрд руб., денежный поток составил почти 81 млрд руб. (+17%). Выручка впервые превысила 1 трлн руб. Чистая ликвидность на балансе достигла почти 200 млрд руб. (+18% г/г).

Прогнозы по прибыли на 2020 год позитивны - EBITDA 137,5 млрд руб. (+9%), прибыль - 91 млрд руб. (+11%). Денежный поток может превысить 90 млрд руб. при несущественных капзатратах. Прогноз по дивиденду 2019П 0,196 руб. (+14% г/г) предполагает доходность 3,6%.

"Доходность небольшая, но инвесторы фокусируются на ожиданиях повышения коэффициента выплат, нежели на ближайшем дивиденде. Увеличение нормы выплат может быть прописано в новой стратегии. С учетом перспектив развития бизнеса и дивидендного подхода имеет смысл включить акции "Интер РАО" в список на покупку на коррекции", - заключает Наталия Малых.