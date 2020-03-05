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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятен прорыв золота в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях - ИК "Фридом Финанс"
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05 марта 2020 года 16:55

Вероятен прорыв золота в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях - ИК "Фридом Финанс"

Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой экономики, отмечают они в своем комментарии.

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
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