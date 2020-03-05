Технические сигналы пары евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны - ИК "Велес Капитал"

Технические сигналы в паре евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны, в краткосрочной перспективе повышение сдерживается лишь сильной перекупленностью, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Рубль к середине сессии четверга перешел к ослаблению по отношению к доллару и евро. Доллар стремился к 66,50 руб., а евро поднялся выше 74 руб., констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Европейская валюта в последние дни чувствует себя увереннее доллара в том числе ввиду неожиданного смягчения политики ФРС. С технической точки зрения, дальнейшее повышение евро пока сдерживается неспособностью валюты закрепиться выше уровня 74 руб., который она, однако, продолжает проверять на прочность. Технические сигналы в паре евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны. Если отметка 74 руб. не устоит, можно ожидать скачка евро к 76 руб. с последующими рисками движения к пикам 2018 года (78, 80, 82 руб.). В краткосрочной перспективе повышение сдерживается лишь сильной перекупленностью", - пишет Е. Кожухова.