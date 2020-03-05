Julius Baer снижает прогноз по темпам роста экономики еврозоны в 2020 году до 0,8%, сообщается в комментарии компании.

Меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавируса, и спад в секторе путешествий и отдыха окажут давление на темпы роста в еврозоне в 2020 году, в то время как внутренние факторы роста, связанные со строительным сектором и частным потреблением помогут противостоять этому негативному влиянию. Политика регуляторов, призванная снизить давление на экономику, должна улучшить темпы роста в 2021 году, отмечают в Julius Baer.

"Мы понизили прогноз по росту экономики еврозоны в 2020 году с 1,1% до 0,8%, однако повысили ожидания по росту в 2021 году с -0,2% до 0,9%. Мы также пересмотрели прогноз по росту ВВП Германии в сторону понижения в 2020 году, с 0,9% до 0,6%, и в сторону повышения в 2021 году, с 0,1% до 0,7%", - пишет главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.