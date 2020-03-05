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05 марта 2020 года 15:25
Julius Baer снижает прогноз по темпам роста экономики еврозоны в 2020 году до 0,8%
Julius Baer снижает прогноз по темпам роста экономики еврозоны в 2020 году до 0,8%, сообщается в комментарии компании. Меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавируса, и спад в секторе путешествий и отдыха окажут давление на темпы роста в еврозоне в 2020 году, в то время как внутренние факторы роста, связанные со строительным сектором и частным потреблением помогут противостоять этому негативному влиянию. Политика регуляторов, призванная снизить давление на экономику, должна улучшить темпы роста в 2021 году, отмечают в Julius Baer. "Мы понизили прогноз по росту экономики еврозоны в 2020 году с 1,1% до 0,8%, однако повысили ожидания по росту в 2021 году с -0,2% до 0,9%. Мы также пересмотрели прогноз по росту ВВП Германии в сторону понижения в 2020 году, с 0,9% до 0,6%, и в сторону повышения в 2021 году, с 0,1% до 0,7%", - пишет главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.
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05 марта 2020 года 18:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи... читать дальше
.05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона... читать дальше
.05 марта 2020 года 16:55
Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:47
Заседание стран ОПЕК пройдет в четверг, а в пятницу - расширенное обсуждение в рамках ОПЕК+; итоговое решение может оказать значительное влияние на нефтяные котировки, которые до этого момента могут сохранять боковой диапазон $51-54 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер"... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут нефть в диапазоне 51-53 долл./барр., говорится в обзоре банка. Специалисты банка напоминают, что в четверг состоится формальная встреча ОПЕК, в пятницу - непосредственно расширенная министерская встреча, где будет участвовать Россия. Саудовская Аравия... читать дальше
.05 марта 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:56
Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния... читать дальше
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