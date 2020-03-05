Индекс Мосбиржи до конца недели еще может подняться до 2900 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Российский рынок акций в четверг падает вопреки внешнему драйву (США закрылись в "плюсе" до 4,5%, Европа растет на 3,5%). Индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, доходя до 2800 пунктов, но пока удерживается чуть выше этого уровня. По мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи до конца недели еще оставляет шансы подняться до 2900 пунктов. Разворот специалисты не ожидают, но просадки до 2750 вполне вероятны. Рост рынка пока ограничен локальным падением нефти.