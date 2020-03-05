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05 марта 2020 года 14:08
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций "Роснефти"
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций "Роснефти" в расчете на восстановление рынков после снижения влияния эпидемии коронавируса, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "ПАО "НК "Роснефть" демонстрирует хорошие результаты на общем фоне, - отмечает эксперт "ФИНАМа". - Падение рынков под угрозой превращения эпидемии COVID-2019 в пандемию не отменяет факта недооценки компании относительно текущего рынка. Доказанные запасы углеводородов "Роснефти" по классификации SEC увеличились за год и составили 42 млрд б. н. э. "Роснефть" контролирует около 40% добычи нефти в России и обеспечивает 56,6% российского нефтяного экспорта". . Несмотря на действие соглашения с ОПЕК, "Роснефти" удалось сохранить добычу на уровне предыдущего года. Благодаря снижению экспортных пошлин и контролю над расходами, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 29%. Ранее компания изменила дивидендную политику, решив направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО и выплачивать их дважды в год. В рамках мер по повышению акционерной стоимости "Роснефть" второй год сокращает долговую нагрузку и улучшает структуру долга в сторону долгосрочных обязательств. "Основным риском для акций с начала года стало падение импорта нефти Китаем в условиях распространения нового коронавируса. Мы сохраняем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "НК "Роснефть" в расчете на восстановление рынков после снижения влияния эпидемии", - заключает Алексей Калачев.
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05 марта 2020 года 18:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи... читать дальше
.05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона... читать дальше
.05 марта 2020 года 16:55
Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:47
Заседание стран ОПЕК пройдет в четверг, а в пятницу - расширенное обсуждение в рамках ОПЕК+; итоговое решение может оказать значительное влияние на нефтяные котировки, которые до этого момента могут сохранять боковой диапазон $51-54 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер"... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут нефть в диапазоне 51-53 долл./барр., говорится в обзоре банка. Специалисты банка напоминают, что в четверг состоится формальная встреча ОПЕК, в пятницу - непосредственно расширенная министерская встреча, где будет участвовать Россия. Саудовская Аравия... читать дальше
.05 марта 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:56
Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния... читать дальше
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