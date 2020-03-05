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Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ, скорее всего, приостановит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании в марте - Райффайзенбанк
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05 марта 2020 года 13:29
ЦБ РФ, скорее всего, приостановит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании в марте - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что ЦБ РФ, скорее всего, приостановит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании в марте, однако не исключают дальнейшего смягчения в отсутствие серьезных внешних шоков, говорится в обзоре банка. "Через две недели ЦБ будет принимать решение по ставке, но с момента прошлого заседания произошло достаточно много разнонаправленных событий, - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. - После того, как в феврале регулятор достаточно, на наш взгляд, недвусмысленно намекнул на возможность продолжения смягчения политики в марте, казалось, что вопрос со снижением ставки предрешен (кстати говоря, рынок ОФЗ уже давно был настроен на более агрессивное смягчение). Однако после волны распродаж на мировых фондовых площадках, вызванной переоценкой инвесторами рисков от коронавируса, российский долговой и валютный рынок существенно просел за два дня, после чего крайне сложно было бы себе представить, что желание ЦБ снижать ставку не изменилось. Впрочем, после экстренного снижения ставки ФРС на 50 б.п. и некоторого укрепления рубля ситуация уже не выглядела однозначно негативной". Еще больше «разбавили темные тона» комментарии К. Юдаевой о том, что влияние коронавируса на экономику России минимально, что у ЦБ есть широкий арсенал инструментов для снижения рисков финстабильности, а дезинфляционные риски попрежнему преобладают над проинфляционными. "Инструменты действительно имеются: помимо управления ключевой ставкой ЦБ мог бы приостановить покупки валюты на открытом рынке в случае усиления волатильности (правда пока, по нашим оценкам, этого не требуется), - подчеркивает С. Мурашов. - Отсутствие серьезных рисков для инфляции на данный момент подтверждается нашими расчетами: ослабление рубля в феврале в среднем не превысило 10% м./м., а потому совокупный эффект на инфляцию, по нашим расчетам, оказался менее 0,1 п.п. к годовому индексу ( в итоге инфляция, если не случится нового резкого ослабления, все равно останется существенно ниже цели ЦБ)". По мнению эксперта банка, в ситуации столь быстро сменяющих друг друга событий крайне сложно принимать долгосрочные решения (трудно предположить, каким будет фундаментальное влияние коронавируса на макропоказатели). "Пока нам кажется, что регулятору логично решать проблемы по мере поступления и воздержаться от упреждающих шагов. В этой связи мы ожидаем, что ЦБ РФ с высокой вероятностью приостановит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании. Однако дальнейшее смягчение ( в отсутствие серьезных внешних шоков) в этом году совершенно не исключено. Поэтому мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке на уровне 5,75% на конец этого года", - прогнозирует Станислав Мурашов.
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