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05 марта 2020 года 11:35
Можно ожидать дополнительного снижения доходностей на 5-10 бп в коротких ОФЗ в ближайшее время - Росбанк
Инвесторы вновь оказались готовы покупать в ОФЗ в больших объемах, сообщается в обзоре Росбанка. По мнению специалистов банка, можно ожидать дополнительного снижения доходностей на 5-10 бп в коротких бумагах в ближайшее время. Несколько дней назад рыночные ставки закладывали повышение ключевой ставки ЦБ, а доходности 10-летних ОФЗ предлагали 6,4% годовых, отмечают аналитики Росбанка. Сейчас короткие бумаги прогнозируют активное снижение ставки Банком России, а 10-летний выпуск вернулся на уровень 6,0% по доходности, обновив минимумы середины февраля. Инвесторы вновь оказались готовы покупать в ОФЗ в больших объемах, указывают специалисты банка - торговый оборот в среду поставил рекорд за долгое время и составил более 87 млрд руб., а доходности снизились на 9-24бп. "Кривая достигла максимально плоского состояния с ноября 2019 года, и мы ожидаем дополнительного снижения доходностей на 5-10 бп в коротких бумагах в ближайшее время", - пишут аналитики. "Главным драйвером смены настроений, безусловно, стали снижение ставки ФРС на 50 бп и рост ожиданий еще одного снижения на заседании 18 марта. Комментарии зампреда Банка России Ксении Юдаевой в среду оказались весьма мягкими и вернули участникам рынка уверенность в снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 20 марта. Мы сомневаемся в том, что комментарий К. Юдаевой стоит считать сигналом об "экстренном" снижении ставки, и расцениваем его как конструктивную готовность регулятора продолжать смягчение с оглядкой на волатильность курса", - отмечают в Росбанке.
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05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:47
Заседание стран ОПЕК пройдет в четверг, а в пятницу - расширенное обсуждение в рамках ОПЕК+; итоговое решение может оказать значительное влияние на нефтяные котировки, которые до этого момента могут сохранять боковой диапазон $51-54 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер"... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут нефть в диапазоне 51-53 долл./барр., говорится в обзоре банка. Специалисты банка напоминают, что в четверг состоится формальная встреча ОПЕК, в пятницу - непосредственно расширенная министерская встреча, где будет участвовать Россия. Саудовская Аравия... читать дальше
.05 марта 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:56
Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:24
Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии - Sberbank CIB
Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. ФРС США во вторник экстренно снизила ставку на 50 б. п. за две недели до запланированного заседания... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:08
Цены на золото, вероятно, останутся высокими, следующий уровень технического сопротивления - $1 657 за унцию - Sberbank CIB
Цены на золото, вероятно, останутся высокими, следующий уровень технического сопротивления - $1657 за унцию, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы во вторник с нетерпением ожидали телефонной конференции глав ЦБ и министров финансов... читать дальше
.04 марта 2020 года 14:50
После снижения ставки ФРС США и без того "бычьи" настроения на рынке золота могут усилиться - Julius Baer
Неожиданное снижение ставки ФРС США во вторник вызвало волну ухода от рисков на финансовых рынках, в результате чего котировки золота и серебра поднялись примерно на 3%, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что риски для роста глобальной экономики из-за коронавируса возросли, мы... читать дальше
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