Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Сообщается, что саудовская сторона выступает за дополнительное сокращение нефтедобычи более чем на 1 mbd, в то время как Россия предлагает сохранить добычу неизменной до конца второго квартала 2020 года. В результате, мониторинговый комитет вчера не сделал выбора между двумя предложениями, и оба плана будут рассматриваться в рамках встречи министров всех стран ОПЕК (сегодня) и ОПЕК+ (завтра).

По мнению аналитиков "Нордеа банка", углубление сокращения нефтедобычи по-прежнему является весьма вероятным в условиях повышенных рисков замедления мировой экономики из-за последствий коронавирусной эпидемии. И если производители нефти действительно решат усилить сделку, это способно оказать локальную поддержку ценам на нефть. "Тем не менее, как мы неоднократно отмечали, даже в таком случае ждать скорого восстановления котировок к уровням в районе $60/bbl будет преждевременно, пока ситуация с распространением вируса не будет взята под контроль", - считают эксперты банка.