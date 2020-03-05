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05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа банка". Сообщается, что саудовская сторона выступает за дополнительное сокращение нефтедобычи более чем на 1 mbd, в то время как Россия предлагает сохранить добычу неизменной до конца второго квартала 2020 года. В результате, мониторинговый комитет вчера не сделал выбора между двумя предложениями, и оба плана будут рассматриваться в рамках встречи министров всех стран ОПЕК (сегодня) и ОПЕК+ (завтра). По мнению аналитиков "Нордеа банка", углубление сокращения нефтедобычи по-прежнему является весьма вероятным в условиях повышенных рисков замедления мировой экономики из-за последствий коронавирусной эпидемии. И если производители нефти действительно решат усилить сделку, это способно оказать локальную поддержку ценам на нефть. "Тем не менее, как мы неоднократно отмечали, даже в таком случае ждать скорого восстановления котировок к уровням в районе $60/bbl будет преждевременно, пока ситуация с распространением вируса не будет взята под контроль", - считают эксперты банка.
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05 марта 2020 года 10:47
Заседание стран ОПЕК пройдет в четверг, а в пятницу - расширенное обсуждение в рамках ОПЕК+; итоговое решение может оказать значительное влияние на нефтяные котировки, которые до этого момента могут сохранять боковой диапазон $51-54 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер"... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут нефть в диапазоне 51-53 долл./барр., говорится в обзоре банка. Специалисты банка напоминают, что в четверг состоится формальная встреча ОПЕК, в пятницу - непосредственно расширенная министерская встреча, где будет участвовать Россия. Саудовская Аравия... читать дальше
.05 марта 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:56
Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:24
Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии - Sberbank CIB
Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. ФРС США во вторник экстренно снизила ставку на 50 б. п. за две недели до запланированного заседания... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:08
Цены на золото, вероятно, останутся высокими, следующий уровень технического сопротивления - $1 657 за унцию - Sberbank CIB
Цены на золото, вероятно, останутся высокими, следующий уровень технического сопротивления - $1657 за унцию, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы во вторник с нетерпением ожидали телефонной конференции глав ЦБ и министров финансов... читать дальше
.04 марта 2020 года 14:50
После снижения ставки ФРС США и без того "бычьи" настроения на рынке золота могут усилиться - Julius Baer
Неожиданное снижение ставки ФРС США во вторник вызвало волну ухода от рисков на финансовых рынках, в результате чего котировки золота и серебра поднялись примерно на 3%, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что риски для роста глобальной экономики из-за коронавируса возросли, мы... читать дальше
.04 марта 2020 года 14:28
Рост ВВП США замедлится до 1% в первом квартале 2020 года и составит 1,7% за весь 2020 год, отмечается в комментарии Julius Baer. Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США достигнет лишь 1,4% в перспективе 3-х месяцев и 2,35% в перспективе 12-ти месяцев, полагает главный валютный... читать дальше
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