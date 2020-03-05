Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 2800-2910 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы получат поддержку от скачка американских площадок наверх в среду, ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 2800-2910 пунктов, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Общее увеличение склонности инвесторов к риску на фоне попыток финансовых регуляторов помочь экономике также должно благоприятно сказаться на рубле, но российская валюта в последние дни в целом укрепляется неохотно. На нефтяном рынке сохраняется напряжение в преддверии заседания ОПЕК+. Вероятность дополнительного сокращения нефтедобычи высока, и страны, скорее всего, будут стремиться не разочаровать рынок, отмечает в своем комментарии Е. Кожухова.