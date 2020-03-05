Индекс Мосбиржи начнет торги четверга с позитива - ИК "Алго Капитал"

После позитивного старта торгов вполне возможно продолжение коррекционного роста индекса Мосбиржи в диапазон 2850-2870 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением около 0,4-0,7%, в районе 2840-2850 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2870, 2880 пунктов. После позитивного старта торгов мы вполне можем увидеть продолжение коррекционного роста индекса Мосбиржи в диапазон 2850-2870 пунктов. Этому способствует сильное вечернее повышение рынка акций в США и общее улучшение состояния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Косвенное влияние на ход торгов в России во второй половине четверга может оказать публикация ряда значимых статистических показателей в США, отмечает В. Манжос. В 16:30 мск выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице, а в 18:00 мск будет обнародована январская статистика по изменению объема промышленных заказов.