Рубль в четверг попробует закрепиться хотя бы под отметкой 66 за доллар - "Алор Брокер"

Попытки рубля в паре с долларом протестировать поддержку 65,5 завершились безуспешно во многом из-за слабости нефти, и пара закрылась по итогам среды без значимых изменений. В четверг российская валюта вновь попробует подрасти и закрепиться хотя бы под отметкой 66 рублей за доллар, указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.