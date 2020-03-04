Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если не будет затяжной эпидемии - БКС Глобал Маркетс

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если удастся избежать затяжной эпидемии коронавируса, которая приведет к глобальной рецессии, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" и рекомендуют "покупать" подешевевшие акции российских компаний на долгосрочный период в 6-12 месяцев.

В то же время, как говорится в обзоре экспертов инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Владимира Тихомирова и Марии Радченко, базовый сценарий от "БКС Глобал Маркетс" предполагает, что российские акции крайне привлекательны уже сейчас, если только влияние коронавируса будет ограничено шестью месяцами, а также не будет крупных сбоев в мировой экономике и шоков для цен на сырьевые товары.

Между тем в свете краткосрочной неопределенности и с учетом опасений по поводу ликвидности и импульса потоков аналитики не считают стратегию "покупать на все" разумной на данный момент. "В ближайшие недели мы бы рекомендовали сохранять осторожность и придерживаться нейтральных рыночных стратегий, включая наш список топ-пик и дивидендную корзину с хеджированием против индекса: эти стратегии стабильно показывают динамику лучше рынка в моменты его слабости", - говорится в обзоре.

ГЛОБАЛЬНАЯ РЕЦЕССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТ РАСКЛАД

Тем не менее все вышесказанное основывается на сценарии, в котором удастся избежать глобальной рецессии (технически два квартала снижения ВВП с корректировкой на сезонность или снижение роста мировой экономики ниже 2,5% по некоторым популярным определениям), обращают внимание эксперты.

"В случае глобальной рецессии, которая не оставит в стороне и Россию, мы полагаем, что котировки пройдут низшую точку за 3-6 месяцев до завершения экономического спада. Мы считаем, что индекс РТС может упасть на 40-50% с дорецессионного пика 1646 пунктов, до 990-820 пунктов, или на 24-37% с текущих уровней. Наши прогнозы top-down идеально сработали при оценке потенциального влияния рецессии в российской экономике в 2015-16 годах", - пишут они.

Как отмечают аналитики, "горячие деньги", которые заходили в акции развивающихся и российского рынка в расчете на ускорение роста мировой экономики в 2020 году с завершением торговой войны США и Китая, еще остаются в рынке. Инвесторы могут начать сокращать риски более агрессивно в случае значимого отскока - угроза навеса объемных распродаж на рынке акций явно присутствует, полагают они.

Инвесторы в облигации EM и российского рынка пока слишком спокойны и беспечны. "Тем не менее мы отмечаем исторически высокую корреляцию между потоками фондов акций и облигаций на EM и предупреждаем, что дальнейшее игнорирование экономических последствий эпидемии коронавируса может стоить очень дорого", - говорится в обзоре.

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ РФ

"С макроэкономической точки зрения ключевым фактором для прогнозирования последствий кризиса мы считаем его продолжительность. Если эпидемия или пандемия коронавируса продлится меньше 6 месяцев (с момента вспышки в китайском Ухане пошел третий месяц), тогда в 2020 году российская экономика может потерять, по нашим оценкам, до 0,6-1 процентного пункта роста. Таким образом, наш прогноз роста ВВП РФ в 2020 году может снизиться до 1-1,4% с 2%. Более того, в случае быстрого восстановления мировой экономики после окончания кризиса мы вполне можем увидеть ускорение экономического роста в России, возможно, со второго полугодия 2020 года. В этом случае мы пересмотрим наш прогноз ВВП РФ на 2021 год с 2,3% до 2,5-2,7%", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, в дополнение к прямым последствиям кризиса (сокращение торговли, туризма, спроса на сырьевые товары и перебои с поставками товаров и компонентов) на экономическом росте могут сказаться изменения в экономической повестке правительства.

"Было бы естественным ожидать перехода властей от поддержки роста через инвестиции (нацпроекты) к антикризисному управлению, прежде всего путем увеличения финансовой поддержки системно значимых предприятий. В этих условиях крупные сделки с долгосрочными последствиями (нацпроекты, продажа доли в Сбербанке (MOEX: SBER) и так далее) могут быть отложены: в условиях кризиса абсолютным приоритетом станет консолидация всех финансовых ресурсов. Таким образом, в течение большей части 2020 года российская экономика может оставаться без ключевого драйвера роста (госрасходы) из-за сокращения государственных инвестиций в инфраструктуру и другие национальные проекты", - пишут они.

Другим следствием кризиса для России может стать ухудшение финансовой стабильности из-за ослабления национальной валюты и последующего скачка инфляции. В новых условиях ЦБ вряд ли продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику, полагают аналитики.

"Напротив, если глобальная конъюнктура продолжит ухудшаться, вероятность повышения ключевой ставки с разворотом инфляционного тренда может резко возрасти уже во II квартале 2020 года, что до недавнего времени не рассматривалось ни в одном макросценарии", - подчеркивается в обзоре.

Между тем эксперты не ожидают, что снижение темпов роста и ухудшение макроситуации в России вследствие эпидемии коронавируса приведут к значительному бегству капитала из страны.

"В сущности, РФ является чуть ли не единственной страной в мире, которая на протяжении последних 6 лет активно готовилась к полной изоляции из-за постоянно усиливающегося санкционного давления со стороны Запада. Это делает вложения в российские активы более защищенными в сравнении с другими развивающимися странами, в то время как тот факт, что уровень резервов РФ существенно превышает совокупный внешний долг, означает, что риск дефолта при вложении средств в большинство местных инструментов с фиксированной доходностью фактически равен нулю. Все это означает, что, хотя волатильности и некоторого ослабления курса рубля при росте давления на бюджет избежать не удастся, сценарий обвала курса и глубокой финансовой дестабилизации в России является, по нашему мнению, крайне маловероятным", - отмечают они.

Однако геополитика может существенно изменить риск-профиль России.

"Как показали события в Сирии в последние дни, где Россия и Турция оказались на грани вооруженного конфликта, в оценке инвестиционного потенциала и макроэкономических трендов в России следует также учитывать и геополитические риски. Их предсказать зачастую крайне сложно, но они могут существенно скорректировать отношение инвесторов, привести к быстрому развороту в потоках капитала и оказать значительное дополнительное давление на курс российской валюты и уровень макроэкономической стабильности в стране", - обращают внимание эксперты "БКС Глобал Маркетс".

ВЗГЛЯД НА СЕКТОРА

Хотя аналитики инвестбанка ожидают, что негативное влияние эпидемии во многих областях российской экономики будет довольно значительным, они отмечают, что в результате кризиса некоторые отрасли могут получить дополнительную поддержку для роста.

"Прежде всего это относится к локальным производителям потребительских товаров, ориентированных на внутренний рынок - фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность. Подкрепленный текущим кризисом и глобальной инфляцией, рост спроса на золото будет поддерживать производителей золота; электроэнергетический сектор также окажется в более стабильном положении. Несмотря на значительное падение цен на сырьевые товары, финансовые показатели многих экспортеров нефти и газа также будут выглядеть лучше, чем экономика в целом, особенно если ОПЕК+ удастся восстановить согласованность действий при принятии решений о сокращении добычи", - говорится в обзоре.

НЕФТЕГАЗ

По мнению аналитиков Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева, в текущих условиях предпочтительным является защитный подход. В связи с этим в нефтегазовом секторе РФ они выделяют бумаги с высокой дивдоходностью и низкими мультипликаторами - в первую очередь "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN). "На текущих ценовых уровнях нам также нравятся "Татнефть" (MOEX: TATN) и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN). В то же время наименее привлекательно выглядят обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) из-за низкого уровня прозрачности, низкой дивдоходности и необоснованного роста котировок в прошлом году. Между тем мы считаем, что цены на газ останутся на довольно низком уровне, поскольку проблема избыточного предложения в этом сегменте носит структурный характер и связана со значительным ростом мощностей по сжижению газа. Следовательно, мы не видим фундаментального потенциала роста в "Газпроме" (MOEX: GAZP) - также одна из наименее предпочтительных бумаг. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) выглядит перепроданным, поскольку зависимость компании от текущих низких цен на СПГ довольно ограничена благодаря долгосрочным контрактам с привязкой к ценам на нефть с крупными контрагентами (в основном акционеры и партнеры по "Ямал СПГ")", - пишут Таченников и Мордовцев.

МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОДОБЫЧА

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" по металлургическому и горнодобывающему секторам РФ Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян, видят риски падения внутренних и мировых цен на сталь из-за растущего дисбаланса на китайском рынке: задержка с восстановлением строительной и производственной активности в сочетании с увеличением объема предложения стали приводит к росту запасов стали в Китае и создает риск навеса для мирового рынка коксующегося угля и железной руды в конце I квартала и середине II квартала 2020 года.

"При текущих мультипликаторах наименее привлекательно среди производителей стали и железной руды выглядят "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), Evraz, Ferrexpo и "Мечел" (MOEX: MTLR). Наш фаворит - "Северсталь" (MOEX: CHMF)", - пишут они.

По мнению экспертов, все рынки цветных металлов, вероятно, перейдут в состояние перенасыщения в I квартале 2020 года на фоне сокращения потребления в Китае ввиду задержки с восстановлением строительной и производственной активности, которая, по всей видимости, вернется к нормальному уровню не ранее начала II квартала. Производители металлов платиновой группы (МПГ) пострадают вследствие падения выпуска автомобилей в Китае в конце I квартала и середине II квартала 2020 года, а отсутствие поставок запчастей и компонентов из Китая приведет к обвалу производства автомобилей по всему миру.

"В случае восстановления рынка в конце I квартала и середине II квартала 2020 года в среднесрочной перспективе позитивно смотрятся "Норильский никель" (MOEX: GMKN), как самый диверсифицированный производитель цветных металлов и МПГ, а также KAZ Minerals, как компания, наиболее чувствительная к изменениям в китайской экономике. "РусАл" (MOEX: RUAL) выглядит наименее предпочтительно в секторе, поскольку рынок алюминия фундаментально ухудшается даже без эпидемии коронавируса", - отмечают они.

Между тем неожиданное снижение ставки ФРС во вторник на 50 базисных пунктов поддержит цены на золото в среднесрочной перспективе. Если состояние глобальной экономики продолжит ухудшаться, ФРС может снова пойти на снижение ставки, что добавит потенциал для золота, считают аналитики: "Мы позитивно смотрим на ликвидные бумаги золотодобывающих компаний ("Полюс" и Polymetal (MOEX: POLY) ) и нейтрально - на акции менее ликвидных производителей (HGM, Petropavlovsk) из-за потенциального усиления проблемы с ликвидностью на российском рынке".

Однако на алмазный сектор у экспертов инвестбанка негативный взгляд: ситуация будет во многом напоминать начало 2019 года, когда рекордный уровень запасов огранщиков ограничили продажи производителей алмазов. "В этой связи у нас негативный взгляд на "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), - подчеркивают Чуйко, Петропавловский и Багдасарян.

И, наконец, падение спроса на нефть в Китае в связи со вспышкой коронавируса и задержкой в возобновлении производственной активности оказывает давление на спрос на трубы в краткосрочной перспективе. Тем не менее, если с эпидемией удастся справиться в конце I квартала и середине II квартала 2020 года, то большого влияния на спрос на трубы в среднесрочной перспективе не ожидается: нейтральный взгляд на "Трубную металлургическую компанию" (MOEX: TRMK) (ТМК).

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Динамика банковского сектора, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Елены Царевой и Вероники Ян, обычно подвержена макроэкономическим трендам: спрос на кредитные продукты зависит от конечного спроса компаний различных секторов. Негативные тенденции в отдельных сегментах могут вызвать ухудшение качества активов, а рост отчислений в резерв приведет к понижению прогнозов чистой прибыли, отмечают они. Аналогичные тенденции могут наблюдаться и в сегменте розничного кредитования и качества активов, поскольку в условиях кризиса население может быть склонно к снижению расходов, а вероятное сокращение персонала может привести к ухудшению качества активов, добавляют аналитики. Кроме того, они выделяют, что девальвация рубля наравне с ускорением инфляции может вызвать увеличение процентных ставок, что негативно скажется на уровнях чистой процентной маржи банков и приведет к экстренному спросу на ликвидность. Кроме того, ослабление валютного курса негативно для показателей достаточности капитала у банков с портфелями валютных корпоративных кредитов.

"В целом распространение коронавируса и его влияние на макроэкономическую ситуацию негативно для банков. Больше других пострадает Сбербанк как прокси на российский рынок и бумага с максимальной позицией "выше рынка" в секторе. С другой стороны, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) может оказаться более устойчивой в условиях кризиса и даже выиграть от роста процентных ставок по остаткам на счетах клиентов и усиления волатильности на рынках", - пишут Царева и Ян.

РОЗНИЦА

Последствия коронавируса для сектора продуктовой розницы будут неоднозначными, полагают аналитики инвестбанка по потребсектору РФ Дмитрий Скрябин и Мария Лукина.

"С одной стороны, компаниям придется прекратить поставки некоторых фруктов и овощей из регионов, охваченных эпидемией вируса, при этом замена поставщиков не должна вызвать проблем. Кроме того, в летний сезон будет легче организовать поставки от местных производителей. С другой стороны, напряженность, вызванная кризисом, может потенциально стать фактором спроса на категории "антикризисных" товаров, таких как рис, мясные консервы, крупы и др. Также запрет на импорт может положительно сказаться на российских производителях продуктов питания", - пишут они.

По их оценкам, почти все компании продуктовой розницы - X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "Лента" и "Магнит" (MOEX: MGNT) - примерно одинаково зависят от поставок из Китая. Между тем даже в сценарии их полного прекращения влияние на финансовые результаты компаний будет ограничено: доля этих продуктов (в основном фруктов и овощей) в выручке компаний минимальна (не более 3-5%), и их легко заменить продукцией других иностранных или российских поставщиков, отмечают эксперты.

Однако непродуктовая розница может пострадать сильнее, так как производство и цепочки поставок в секторе непродуктовой розницы сильно связаны с Китаем, негативное влияние вируса на компании будет очень серьезным. "Оно будет наблюдаться по трем основным направлениям: дефицит производства/поставок из КНР, колебания валютного курса и падение расходов потребителей. Между тем компании подтверждают наличие складских запасов продукции, которых хватит на несколько месяцев. Также компании могут найти поставщиков из менее серьезно пострадавших от коронавируса регионов Китая и стран Азии (Вьетнам, Филиппины и Малайзия)", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, "Обувь России" пострадает наиболее серьезно: доля китайской продукции у компании наиболее высока (около 95% товаров). Аналогичный показатель для "М.Видео" (MOEX: MVID) составляет 90% и лишь по некоторым группам товаров, а для "Детского мира" - всего 50%. "Помимо этого, отметим, что деятельность компании "Обувь России" сопряжена с сезонным риском: аномально теплая зима/более ранняя весна могут сказаться на объемах продаж в данный период", - пишут аналитики.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Компании электроэнергетического сектора сохранят относительный "иммунитет" к коронавирусу из-за характера бизнеса (госрегулирование, нецикличность), отсутствия влияния со стороны конъюнктуры китайского (и даже глобальных) рынков, а также неподверженности валютным рискам, считают аналитики Дмитрий Скрябин и Мария Лукина.

"В большей степени устойчивы к макроэкономической волатильности полностью регулируемые компании, например, "Россети"/"ФСК ЕЭС". ФСК, учитывая привлекательную дивдоходность (около 10%) может рассматриваться как неплохая защитная бумага. Электрогенерирующие компании могут ощутить на себе влияние возможной волатильности цен на электроэнергию в ситуации потенциального замедления экономики и снижения спроса на электроэнергию на российском рынке", - отмечают эксперты.

НЕДВИЖИМОСТЬ

В краткосрочной перспективе аналитик "БКС Глобал Маркетс" Анастасия Егазарян ожидает давления на спрос в секторе недвижимости РФ, связанного с переходом потребителей к сберегательной модели поведения. В результате ослабления рубля инфляционный всплеск может негативно отразиться на реальных доходах населения. Другим возможным последствием ускорения инфляции может стать пауза ЦБ в цикле смягчения монетарной политики, что будет означать паузу и в снижении ставок по ипотечным кредитам.

"ПАО "Группа компаний "ПИК" может быть более защищен в условиях охлаждения спроса, чем Etalon и "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), поскольку около 20% денежных поступлений компании приходится на недевелоперский бизнес (программа реновации и fee-девелопмент)", - пишет Егазарян.

ФОСФАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

В то же время, по мнению Анастасии Егазарян, эпидемия коронавируса позитивно отразится на ценах на фосфатные удобрения. "Китай - крупнейший в мире производитель фосфатных удобрений с долей рынка 31%. Примерно половина всего объема потребляется на внутреннем рынке, а остальная часть - отправляется за рубеж, что выводит страну в лидеры среди экспортеров фосфатных удобрений. Между тем 32% мощностей Китая по производству фосфатов находятся в провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса, где деятельность предприятий была остановлена из-за распространения инфекции", - отмечает она.

Как ожидает аналитик, "ФосАгро" (MOEX: PHOR) получит поддержку за счет снижения поставок удобрений из Китая и роста цен на фосфатные удобрения.

ТРАНСПОРТ

"Для авиакомпаний - ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) - эпидемия неизбежно приведет к сокращению коэффициента загрузки кресел. Однако снижение цен на авиатопливо, скорее всего, окажет поддержку. В сегменте полувагонов - Globaltrans - вспышка коронавируса усугубит давление, которое началось в III квартале 2019 года", - отмечает Егазарян.

ТЕЛЕКОМЫ/ИНТЕРНЕТ

Последствия коронавируса для операторов связи - "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), VEON - будут, скорее всего, минимальными, и бумаги этих компаний, вероятно, будут двигаться вместе с рынком. Акции МТС и "Ростелекома" могут даже показать опережающую индекс динамику котировок за счет поддержки от дивидендов. АФК "Система" (MOEX: AFKS), как холдинговая компания, вероятно, будет следовать за динамикой ключевого актива - МТС, но негативные риски для нее выше, поскольку холдинг не относится к привлекательным дивидендным историям, считает Мария Суханова.

"Что касается акций интернет-компаний, то обычно они выглядят слабее в периоды ухода инвесторов из рисковых активов, однако мы ожидаем, что при указанном выше сценарии влияние на их операции будет ограниченным. "Яндекс" (MOEX: YNDX) и Mail.ru могут почувствовать некоторой негативный эффект на рекламную выручку, который может быть компенсирован увеличением использования онлайн-сервисов развлечений и связи. Для Qiwi (MOEX: QIWI) возможны негативные последствия для выручки от платежей. HeadHunter в целом более чувствителен к экономическим трендам: в периоды спада наем сотрудников сокращается, однако если ВВП продолжит расти, то влияние будет незначительным", - пишет она.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

"Среднесрочные корпоративные еврооблигации с дюрацией до 5 лет в целом выглядят безопасной ставкой. Большинство российских эмитентов еврооблигаций занимают лидирующие позиции в своих отраслях и имеют сильную позицию на рынке, низкую долговую нагрузку и комфортный график погашения долга без потребности в рефинансировании в текущем году", - отмечает Мария Радченко.

В то же время она отмечает риски в отношении следующих эмитентов/выпусков.

Во-первых, бессрочные выпуски частных и госбанков. "Акции корректировались больше, чем долговые рынки. На этом фоне бессрочные бонды выступят аутсайдерами, поскольку их динамика в большей степени определяется динамикой акций, а не долговых активов", - поясняет эксперт.

Во-вторых, "Роснефть". "Долговая нагрузка компании находится вблизи верхней границы диапазона эмитентов инвестиционного качества (2,4x). Кроме того, риски рефинансирования высокие: краткосрочные обязательства составляют $12 млрд, или 16% всего долга. Мы считаем, что в случае необходимости сгладить эти риски компания может снизить дивиденды", - говорится в обзоре.

В-третьих, девелоперы - "ПИК", ЛСР, Etalon, ГК "Пионер". "Ослабление рубля может подстегнуть инфляцию и положить конец циклу снижения ставок в России, что ограничит спрос на ипотеку. Кроме того, замедление экономической активности может привести к дальнейшему снижению реальных располагаемых доходов, что ограничит спрос на недвижимость", - сообщается в аналитическом материале.

В-четвертых, транспорт и авиация.

"Global Ports: мы видим риск разрыва транспортных цепочек и снижения контейнерных перевозок в случае существенного сокращения производства в Китае. Отсутствие долга к погашению в 2020 году и низкие капзатраты в сочетании с высокой рентабельностью (выше 60%) немного сглаживают этот риск", - полагает эксперт.

"Домодедово", "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК): падение трафика представляет серьезный риск для "Домодедово", принимая во внимание низкий запас прочности и высокие потребности в капзатратах. Что касается ГТЛК, около 40% лизингового портфеля представлено авиалайнерами (400 млрд рублей), поэтому снижение спроса со стороны пассажиров и/или отмена рейсов могут привести к несвоевременным выплатам по лизингу и оказать давление на кредитный профиль компании", - отмечает Радченко.

В-пятых, удобрения - "Уралкалий" (MOEX: URKA). "Китай - крупнейший импортер карбоната калия, и падение спроса в стране окажет давление на цены. Мы отмечаем риски понижения кредитного рейтинга до "single-B" (сейчас "BB-")", - пишет она.

И, наконец, "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ). "Кредитная нагрузка на данный момент высокая (свыше 4,5x). Дальнейшее падение цен на уголь крайне негативно для компании", - обращает внимание эксперт.