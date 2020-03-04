БКС Глобал Маркетс добавил ММК и Северсталь в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Юнипро и Детский мир

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"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся Globaltrans, "Северсталь", ММК, "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH).

Как отмечается в обзоре, в условиях текущей турбулентности эксперты применяют более адаптивную модель для расчетов дивидендной доходности с корректировкой по рынку для отдельных бумаг сектора металлургии и горной добычи, чтобы учесть волатильность.

"В связи с этим точечным изменением методики мы включили в дивидендную корзину акции ММК и "Северстали" со скорректированной дивидендной доходностью на ближайшие 12 месяцев по сценарию M2M ("market to market", т.е. на основе текущих рыночных цен - прим. ИФ) 12% и 12,3% соответственно. В результате акции "Детского мира" и "Юнипро" были исключены из корзины, поскольку в соответствии с новым подходом их дивдоходность на 12 месяцев более чем на 5% ниже, чем у "новичков", - говорится в отчете инвестбанка.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).