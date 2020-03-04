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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет - ИК "Велес Капитал"
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04 марта 2020 года 18:20

Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет - ИК "Велес Капитал"

Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения процентной ставки ФРС почти полностью сошел на нет, и целый ряд валют на развивающихся рынках вновь снижались к доллару, а индекс USD укреплялся к корзине основных мировых валют, - отмечает Ю. Кравченко. - Однако серьезно развить успех американской валюте так и не удалось. В результате к окончанию рабочего дня в среду на валютных площадках EM не наблюдалось единой динамики. Рубль немного снижался к доллару, оставаясь чуть выше 66. Вместе с отечественной валютой падали бразильский реал, индийская рупия и аргентинское песо. Вместе с тем такие валюты, как турецкая лира, южноафриканский рэнд и мексиканское песо, демонстрировали укрепление к USD. Одновременно рубль прибавлял порядка 0,5% в паре с евро за счет коррекции единой европейской валюты на рынке Forex".

На взгляд эксперта ИК "Велес Капитал", с одной стороны, превентивное снижение процентной ставки ФРС, безусловно, является положительным фактором для развивающихся рынков и рубля. Даже если в моменте эффект от решения ФРС был достаточно быстро отыгран, снижение ставки сразу на 50 б.п. в дальнейшем будет ограничивать отток капитала с развивающихся рынков и даст больший простор локальным центробанкам для стимулирующих мер в случае неблагоприятных условий. С другой стороны, меры финансового стимулирования пока не представляются объективным решением проблемы, и серьезность действий ФРС в виде столь раннего снижения процентной ставки сразу на 50 б.п. лишь усиливает тревогу инвесторов в отношении угрозы коронавируса для мировой экономики.

"Аналогичная ситуация складывается и для российского рынка, а также дальнейших действий Банка России, - подчеркивает Ю. Кравченко. - Безусловно, снижение ставки в США на 50 б.п. расширяет потенциал дальнейшего смягчения процентной политики Банка России в текущем году. С другой стороны, финансовое стимулирование на внешних рынках не решает проблемы распространения коронавируса, которая, в свою очередь, остается главной угрозой для стабильности рубля и соответственно представляет основную инфляционную угрозу для российского рынка".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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