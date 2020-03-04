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04 марта 2020 года 13:20
Рубль имеет хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$ в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что у рубля есть хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$ в ближайшее время, говорится в комментарии банка. "Российские активы сегодня торгуются разнонаправленно - рубль несколько вырос к доллару на фоне понижения ставки со стороны ФРС США и сейчас котируется вблизи 66 руб./$, - отмечают эксперты банка. - Индексы акций снижаются - МосБиржа теряет около 0,1%, РТС в минусе примерно на 1%. В ближайшие недели нервное движение может сохраниться, однако на наш взгляд, у рубля есть хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$ в ближайшее время". По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", поддержку российской валюте окажет снижение объема закупок валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила в марте - суммарный объем составит 133,3 млрд руб. против 214,2 млрд руб. в феврале. Ослабление до 68 руб./$ и выше в текущем положении маловероятно, однако возможно при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса.
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04 марта 2020 года 11:01
Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на сохранение позитивного сантимента, что обусловит нахождение нефти в диапазоне 53-55 долл./барр. в ближайшие дни. Ожидания сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ на саммите 5-6 марта оказывают нефти поддержку, отмечают специалисты банка. Статистика от API... читать дальше
.04 марта 2020 года 10:52
Цена золота из-за коронавируса может достичь 1900 долларов за унцию, говорится в комментарии аналитиков "Открытие Research" банка "Открытие". Цена золота с начала 2020 года пока не демонстрирует резкого роста на фоне волатильности биржевых товарных рынков из-за распространения коронавируса... читать дальше
.04 марта 2020 года 10:22
Аналитики ITI Capital считают, что в отличие от ФРС рынок недооценивает экономические риски, которые еще и близко не заложены в цену активов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Согласно нашему базовому пессимистичному сценарию, волатильность сохранится в ближайшее время - до конца апреля... читать дальше
.04 марта 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.04 марта 2020 года 09:28
Нефть не уйдет сильно выше отметки 53 доллара за баррель, пока не появится хоть какая-то позитивная информация с начинающегося в четверг саммита ОПЕК+, говорится в комментарии "Алор Брокер". При негативном сценарии, если страны не договорятся снизить добычу хотя бы на 600 тыс. баррелей в сутки,... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:20
Текущий квартал для Visa будет неудачным, и ее разводненная прибыль на акцию составит примерно $1,39, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Если же панические настроения на рынке ослабнут, а объемы поставок будут восстановлены, индустрия платежей быстро вернется к... читать дальше
.03 марта 2020 года 17:48
ФРС США сигнализирует о готовности противостоять ухудшению финансовых условий после распродажи на фондовом рынке на прошлой неделе, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Снижения ставки Федрезерва на 25 б.п. на заседании 18 марта будет достаточным, если... читать дальше
.03 марта 2020 года 17:19
Котировки нефти стабилизируются на уровне 55 долл. США за баррель в долгосрочной перспективе - Julius Baer
Котировки нефти стабилизируются на уровне 55 долл. США за баррель в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer. "Котировки нефти отчасти восстановили потери прошлой недели благодаря восстановительному росту на рынках, обещаниям экономического стимулирования и ожиданиям... читать дальше
.03 марта 2020 года 16:46
Мысль о возможности V-образного восстановления мировой экономики выглядит все более экзотичной - "ВТБ Капитал"
Мысль о возможности так называемого V-образного восстановления мировой экономики выглядит все более экзотичной, отмечает в обзоре "ВТБ Капитала" экономист Нил Маккиннон. Удар, который коронавирус нанес по спросу и предложению, а также по глобальным цепочкам поставок, по всей видимости, продолжит... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:55
Краткосрочный рост евро к доллару может продолжиться, локально пара может вырасти вплоть до отметки 1,14, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "В текущей ситуации приходится констатировать, что наши изначальные предположения о том, что рост евро от минимума 20 февраля является лишь... читать дальше
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