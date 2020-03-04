Альфа-банк ожидает, что ЦБ РФ понизит ставку на 25 б. п. на заседании 20 марта

Аналитики Альфа-банка ожидают, что ЦБ РФ понизит ставку на 25 б. п. на заседании 20 марта 2020 года, говорится в обзоре банка.

ФРС США во вторник приняла неожиданное решение понизить процентную ставку по федеральным фондам на 0,5 б. п. (до 1-1,25%) в связи с угрозой экономической активности на фоне распространения эпидемии коронавируса. Поскольку предыдущее незапланированное понижение ставки ФРС произошло в 2008 г., рынок воспринял эту информацию как знак дальнейшего ухудшения ожиданий, что указывает на возможность дополнительного понижения ставки, отмечают специалисты банка.

Решение ФРС формирует давление на мировые центробанки. В особенно сложную ситуацию действие ФРС ставит ЦБ РФ, считают в Альфа-банке. С одной стороны, будучи частью развивающихся рынков, риски замедления глобального экономического роста усиливают давление на курс рубля, заставляя ЦБ РФ сохранить ставку на неизменном уровне в целях снижения инфляционных рисков, порождаемых эффектом переноса. В то же время ЦБ находится под давлением российского правительства в связи с необходимостью поддержания экономического роста: тот факт, что текущая инфляция составила 2,3% г/г и правительство рассматривает сценарии сохранения инфляции на 2020 г. в диапазоне 2,6-3,0% г/г, подтверждает, что возможности для маневра у ЦБ очень ограничены, указывают аналитики.

"Таким образом, заседание ЦБ, которое пройдет 20 марта, является очень важным, поскольку прояснит масштаб давления на ЦБ. Так, если ослабление курса рубля говорит в пользу паузы в понижении ставки, то другие факторы – о ее дальнейшем понижении. Мы ожидаем, что регулятор понизит ставку на 25 б. п. на заседании 20 марта; кроме того, мы считаем, что возрастает вероятность понижения нашего прогноза по ключевой процентной ставке, который сейчас предполагает 5,5% на конец года", - пишут специалисты Альфа-банка.