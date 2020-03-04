Атон снизил рейтинг акций Аэрофлота до "нейтрально" и оценку на 12%

(добавлен 5-й абзац с консенсус-прогнозом)

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 125 рублей до 110 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина.

Кроме того, для этих бумаг был понижен рейтинг с "выше рынка" до "нейтрально".

Модель оценки "Аэрофлота" была скорректирована с учетом слабых финпоказателей компании за IV квартал 2019 года и весь 2019 год, а также высокой доли неопределенности относительно перспектив 2020 года.

"2020 год может стать непростым для "Аэрофлота" из-за вируса и трудностей с поставками Boeing-737 MAX. Учитывая результаты 2019 года, мы понижаем прогноз чистой прибыли на 2020 год на 14% - до 20 млрд рублей и отмечаем риски дальнейшего снижения прогноза в том случае, если проблемы с коронавирусом не удастся разрешить к горячему летнему сезону", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 121,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая рыночная стоимость акций "Аэрофлота" составляет порядка 93 рублей за штуку.