"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для GDR Ros Agro до "покупать" в связи с падением котировок

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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $12 за штуку.

Как отмечается в обзоре, с сентября прошлого года котировки бумаг Ros Agro потеряли 20%. С учетом ожидаемой общей доходности депозитарных расписок компании в 36% (потенциала роста рыночной стоимости до прогнозного уровня в 32% и прогнозируемой аналитиками дивидендной доходности на уровне 4,4%) рекомендация для них была повышена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $12,9 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,17 за штуку.