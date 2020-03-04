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04 марта 2020 года 10:52
Цена золота из-за коронавируса может достичь 1900 долларов за унцию - Банк "Открытие"
Цена золота из-за коронавируса может достичь 1900 долларов за унцию, говорится в комментарии аналитиков "Открытие Research" банка "Открытие". Цена золота с начала 2020 года пока не демонстрирует резкого роста на фоне волатильности биржевых товарных рынков из-за распространения коронавируса COVID-19. Аналитики "Открытие Research" полагают, что ситуация может измениться, если вирус не будет взят под контроль, а мировая экономика существенно замедлится. "Проблема коронавируса негативно сказалась на товарных рынках, что вызвано сокращением объемов потребления Китаем сырьевых товаров", - отмечают в "Открытие Research". - При этом, несмотря на то, что золото традиционно сохраняет роль страхового актива, произошедшая коррекция на рынках не привела к существенному росту цен на золото, в отличие от другого страхового актива - казначейских облигаций США, доходности которых обновили исторические минимумы". Средняя цена золота в январе 2020 г. (1560 долларов США за унцию) лишь на 2,8% превысила цену закрытия 2019 года. Более существенный рост цен на золото наблюдался со второй половины февраля 2020 г. с превышением отметки 1650 долларов США за унцию 24 февраля 2020 года. Такой стремительный рост происходил на новостях о распространении вируса в Европе и Южной Корее. При этом, несмотря на дальнейшее распространение пандемии по миру, в течение последней недели золото демонстрировало неожиданную для страхового актива коррекцию вниз, когда инвесторы выходили из золота и пытались зафиксировать прибыль. Падение фондовых рынков оказывало дополнительную поддержку страховым активам и не дало ценам на золото опуститься ниже 1600 долларов США за унцию на 3 марта 2020 года. По мнению экспертов "Открытие Research", в дальнейшем цена на золото будет поддержана сохраняющейся угрозой замедления мировой экономики. Более раннее, чем ожидалось, снижение ставки ФРС на 0,5 п.п. уже оказывает влияние на рост цен. При негативном развитии ситуации с коронавирусом цена на золото может существенно вырасти и достичь 1900 долларов США за унцию.
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04 марта 2020 года 11:01
Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на сохранение позитивного сантимента, что обусловит нахождение нефти в диапазоне 53-55 долл./барр. в ближайшие дни. Ожидания сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ на саммите 5-6 марта оказывают нефти поддержку, отмечают специалисты банка. Статистика от API... читать дальше
.04 марта 2020 года 10:22
Аналитики ITI Capital считают, что в отличие от ФРС рынок недооценивает экономические риски, которые еще и близко не заложены в цену активов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Согласно нашему базовому пессимистичному сценарию, волатильность сохранится в ближайшее время - до конца апреля... читать дальше
.04 марта 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.04 марта 2020 года 09:28
Нефть не уйдет сильно выше отметки 53 доллара за баррель, пока не появится хоть какая-то позитивная информация с начинающегося в четверг саммита ОПЕК+, говорится в комментарии "Алор Брокер". При негативном сценарии, если страны не договорятся снизить добычу хотя бы на 600 тыс. баррелей в сутки,... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:20
Текущий квартал для Visa будет неудачным, и ее разводненная прибыль на акцию составит примерно $1,39, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Если же панические настроения на рынке ослабнут, а объемы поставок будут восстановлены, индустрия платежей быстро вернется к... читать дальше
.03 марта 2020 года 17:48
ФРС США сигнализирует о готовности противостоять ухудшению финансовых условий после распродажи на фондовом рынке на прошлой неделе, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Снижения ставки Федрезерва на 25 б.п. на заседании 18 марта будет достаточным, если... читать дальше
.03 марта 2020 года 17:19
Котировки нефти стабилизируются на уровне 55 долл. США за баррель в долгосрочной перспективе - Julius Baer
Котировки нефти стабилизируются на уровне 55 долл. США за баррель в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer. "Котировки нефти отчасти восстановили потери прошлой недели благодаря восстановительному росту на рынках, обещаниям экономического стимулирования и ожиданиям... читать дальше
.03 марта 2020 года 16:46
Мысль о возможности V-образного восстановления мировой экономики выглядит все более экзотичной - "ВТБ Капитал"
Мысль о возможности так называемого V-образного восстановления мировой экономики выглядит все более экзотичной, отмечает в обзоре "ВТБ Капитала" экономист Нил Маккиннон. Удар, который коронавирус нанес по спросу и предложению, а также по глобальным цепочкам поставок, по всей видимости, продолжит... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:55
Краткосрочный рост евро к доллару может продолжиться, локально пара может вырасти вплоть до отметки 1,14, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "В текущей ситуации приходится констатировать, что наши изначальные предположения о том, что рост евро от минимума 20 февраля является лишь... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:12
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал - Райффайзенбанк
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, вслед за обвалом, произошедшим в рисковых финансовых активах на прошлой неделе (прежде всего, по индексу S&P), появились заявления... читать дальше
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