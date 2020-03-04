Промсвязьбанк предполагает нахождение нефти в диапазоне 53-55 долл./барр. в ближайшие дни

Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на сохранение позитивного сантимента, что обусловит нахождение нефти в диапазоне 53-55 долл./барр. в ближайшие дни.

Ожидания сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ на саммите 5-6 марта оказывают нефти поддержку, отмечают специалисты банка. Статистика от API вышла в целом неплохой: запасы сырой нефти выросли на 1,7 млн барр., а запасы бензинов сократились на 3,9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1,7 млн барр.