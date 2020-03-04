"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для GDR Ros Agro до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $12 за штуку.