Индекс PMI сферы услуг в феврале упал до 52 пунктов с 54,1 пункта в январе - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2020 года упал до 52 пунктов с 54,1 пункта в январе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале составил 50,9 пункта против 52,6 пункта в январе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Рост деловой активности в сфере услуг РФ продолжается с июля 2019 года, но в феврале текущего года его темпы оказались минимальными за последние семь месяцев на фоне сокращения внутреннего спроса.

Как показал опрос, увеличение новых заказов в сфере услуг РФ было поддержано ускорением роста спроса со стороны иностранных клиентов в середине первого квартала года. Хотя общий рост продаж снизился до пятимесячного минимума, новые экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами с октября прошлого года.

По данным февральского исследования, на фоне ослабления спроса и возросшей конкуренции поставщики услуг зарегистрировали второе последовательное снижение тарифов в феврале. При этом темпы падения тарифов ускорились и были максимальными с октября 2009 года, хотя в целом незначительными.

Как сообщали компании, работающие в сфере услуг РФ, снижение цен также было обусловлено относительно сдержанным ростом затрат. Уровень инфляции закупочных цен в целом соответствовал уровню, наблюдавшемуся в январе, но был значительно ниже долгосрочной тенденции. "Подавляющее большинство компаний не указали в феврале на какие-либо изменения затрат по сравнению с январем", - говорится в исследовании.

Между тем степень оптимизма в сфере услуг РФ относительно перспектив на ближайшие 12 месяцев в феврале выросла по сравнению с январем, когда был зафиксирован трехлетний минимум, хотя и осталась относительно низкой. Позитивные изменения в настроении были связаны с расширением клиентской базы, ростом маркетинговой активности и инвестиций в новые линии обслуживания.

Несмотря на рост деловых ожиданий, темпы создания рабочих мест в сфере услуг в феврале замедлились и в целом были самым низкими за последние шесть месяцев.

Одной из причин слабого роста занятости в сфере услуг РФ стало дальнейшее сокращение производственных нагрузок, поскольку невыполненные заказы продолжали снижаться умеренными темпами.