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04 марта 2020 года 09:56
Российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в умеренный "минус" - ИК "Велес Капитал"
Утром среды российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный "минус", отыгрывая падение на американских биржах накануне, после чего настроения могут пойти на улучшение, прогнозирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Нефтяные котировки, по сути, остаются недалеко от уровней вчерашнего закрытия, а на фондовых площадках наблюдаются попытки роста, что должно уберечь рынок РФ от развития продаж по ходу дня, предполагает специалист ИК.
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04 марта 2020 года 11:01
Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на сохранение позитивного сантимента, что обусловит нахождение нефти в диапазоне 53-55 долл./барр. в ближайшие дни. Ожидания сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ на саммите 5-6 марта оказывают нефти поддержку, отмечают специалисты банка. Статистика от API... читать дальше
.04 марта 2020 года 10:52
Цена золота из-за коронавируса может достичь 1900 долларов за унцию, говорится в комментарии аналитиков "Открытие Research" банка "Открытие". Цена золота с начала 2020 года пока не демонстрирует резкого роста на фоне волатильности биржевых товарных рынков из-за распространения коронавируса... читать дальше
.04 марта 2020 года 10:22
Аналитики ITI Capital считают, что в отличие от ФРС рынок недооценивает экономические риски, которые еще и близко не заложены в цену активов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Согласно нашему базовому пессимистичному сценарию, волатильность сохранится в ближайшее время - до конца апреля... читать дальше
.04 марта 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.04 марта 2020 года 09:28
Нефть не уйдет сильно выше отметки 53 доллара за баррель, пока не появится хоть какая-то позитивная информация с начинающегося в четверг саммита ОПЕК+, говорится в комментарии "Алор Брокер". При негативном сценарии, если страны не договорятся снизить добычу хотя бы на 600 тыс. баррелей в сутки,... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:20
Текущий квартал для Visa будет неудачным, и ее разводненная прибыль на акцию составит примерно $1,39, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Если же панические настроения на рынке ослабнут, а объемы поставок будут восстановлены, индустрия платежей быстро вернется к... читать дальше
.03 марта 2020 года 17:48
ФРС США сигнализирует о готовности противостоять ухудшению финансовых условий после распродажи на фондовом рынке на прошлой неделе, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Снижения ставки Федрезерва на 25 б.п. на заседании 18 марта будет достаточным, если... читать дальше
.03 марта 2020 года 17:19
Котировки нефти стабилизируются на уровне 55 долл. США за баррель в долгосрочной перспективе - Julius Baer
Котировки нефти стабилизируются на уровне 55 долл. США за баррель в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer. "Котировки нефти отчасти восстановили потери прошлой недели благодаря восстановительному росту на рынках, обещаниям экономического стимулирования и ожиданиям... читать дальше
.03 марта 2020 года 16:46
Мысль о возможности V-образного восстановления мировой экономики выглядит все более экзотичной - "ВТБ Капитал"
Мысль о возможности так называемого V-образного восстановления мировой экономики выглядит все более экзотичной, отмечает в обзоре "ВТБ Капитала" экономист Нил Маккиннон. Удар, который коронавирус нанес по спросу и предложению, а также по глобальным цепочкам поставок, по всей видимости, продолжит... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:55
Краткосрочный рост евро к доллару может продолжиться, локально пара может вырасти вплоть до отметки 1,14, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "В текущей ситуации приходится констатировать, что наши изначальные предположения о том, что рост евро от минимума 20 февраля является лишь... читать дальше
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