Рынок акций не имеет объективных предпосылок для масштабного движения в среду утром - ИК "Алго Капитал"

Локальный рынок акций не имеет объективных предпосылок для масштабного движения в среду утром, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2810-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций не имеет объективных предпосылок для масштабного движения. Это связано с тем, что утренний рост стоимости фьючерсов на фондовые индексы США и нефтяных контрактов носит лишь коррекционный характер", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром второй половины среды для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Среди многочисленных иностранных статистических показателей наибольшую практическую значимость будет иметь вечерняя публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 мск), отмечает В. Манжос.