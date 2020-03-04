Российский рынок акций в среду попытается расти - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно спокойный. ФРС повысила актуальность инвестиций в рискованные активы, так как доходность доллара без риска стала строго отрицательной. На этом фоне должна повыситься привлекательность рублёвых активов, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть дорожает на ожиданиях более радикального сокращения добычи в OPEC+. Пока в мире ужасаются по поводу коронавируса, распространение его в Китае существенно замедляется. Российский рынок акций попытается расти, отыгрывая решение ФРС, считает А. Кочетков.