Brent пока не уйдет сильно выше отметки $53 - "Алор Брокер"

Нефть не уйдет сильно выше отметки 53 доллара за баррель, пока не появится хоть какая-то позитивная информация с начинающегося в четверг саммита ОПЕК+, говорится в комментарии "Алор Брокер". При негативном сценарии, если страны не договорятся снизить добычу хотя бы на 600 тыс. баррелей в сутки, котировки сырья плотно уйдут под отметку 50 долларов. Если объем сокращения превысит 1 млн, цены могут стабилизироваться в диапазоне 53-58 долларов, полагает аналитик компании Алексей Антонов. Для движения выше Китай должен возобновить потребление сырья на "докоронавирусном" уровне.