Рубль в среду попытается продолжить коррекционный рост - Промсвязьбанк

Восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь поднялся в район 52,5 доллара за баррель, а также укрепление большинства валют развивающихся стран поддержат покупки в рубле в среду, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в диапазон 65,5-66 рублей, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Нефть в рамках сессии среды может продолжить восходящую динамику в преддверии саммита ОПЕК+, где ожидается принятие решения о дополнительном сокращении добычи. Также можно ожидать сохранения позитивной динамики в валютах EM. Все это будет способствовать дальнейшему отступлению американской валюты и попыткам ухода под нижнюю границу указанного диапазона, отмечает Богдан Зварич.