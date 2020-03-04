"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR НЛМК до "держать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с "продавать" до "держать" в связи падением рыночной стоимости этих бумаг, говорится в обзоре инвестбанка.

Прогнозная цена GDR НЛМК, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $18,5 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR НЛМК, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $22,06 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,32 за штуку.