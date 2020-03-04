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04 марта 2020 года 09:01
Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в марте после действий ФРС возросла - аналитики
Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов - до 5,75% по итогам заседания совета директоров в марте после действий ФРС возросла, считает ряд экономистов, опрошенных агентством "Интерфакс". Между тем, по мнению главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова, даже после понижения ставки ФРС российский ЦБ ставку не понизит, а если будет необходимость, может и повысить. "Чтобы понять, как будет действовать ЦБ, надо посмотреть, какой текущий базовый прогноз регулятор дает по ставке ФРС. ЦБ РФ ожидал, что ставка ФРС останется неизменной в течение 2020 года. По нашим оценкам, примерно половина неожиданных изменений внешних базовых ставок переносится Центробанком РФ на внутренние ставки. В связи с этим есть основания ожидать более активного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в РФ, чем предполагалось ранее, где-то еще на 25 базисных пунктов больше вниз. Я думаю, что сомнения относительно снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов в марте после действий ФРС должны исчезнуть", - сказал главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ и СНГ Александр Исаков. По словам главного экономиста Газпромбанка (MOEX: GZPR) Сергея Коныгина, решение ФРС США экстренно понизить процентную базовую ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% повышает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в марте. Однако, по его мнению, более интересным в настоящее время является вопрос масштаба снижения Центробанком РФ ключевой ставки в марте. "Действия ФРС США привели к ощутимому укреплению рубля на фоне глобального ослабления доллара США, что снижает инфляционные риски, вызванные недавним падением российской нацвалюты. Таким образом, возросли шансы на снижение ключевой ставки в РФ в марте на 50 базисных пунктов. ЦБ РФ уже говорил, что он может быть проактивным в преддверии различных рисков. Просто пока мы не видим в России реализации рисков, вызванных коронавирусом, еще недостаточно статистических данных. Шаг в 75 б.п. маловероятен, так как даже понижение на 50 б.п. уже является экстраординарным шагом для ЦБ РФ. По моим оценкам, в базовом варианте стоит ожидать снижения ставки Центробанком РФ на 25 б.п. в марте, а понижение ставки ФРС значительно увеличивает шансы на реализацию данного сценария", - подчеркнул Коныгин. "Снижение ставки ФРС было сюрпризом для рынка. Это должно поддержать настроения, и с этой точки зрения благоприятно для рубля (уже укрепился). В нашем прогнозе мы предполагали снижение ставки ЦБ до 5,5% в апреле, если рубль не превысит устойчиво 66,5 руб./$1, а инфляция 0,4% месяц к месяцу. Сейчас все идет к тому, что именно два снижения ключевой ставки (в марте и апреле на 25 б.п. - до 5,5%) мы и увидим", - написала в своем комментарии экономист ИК "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Софья Донец. В то же время она отметила, что, по ее оценкам, уйти ниже 5,5% для ЦБ по-прежнему будет сложно, так как инфляция должна начать возвращаться к цели во второй половине года, движимая благоприятной динамикой потребительского спроса на фоне реализации внутренних стимулов. Как отметил в своем телеграм-канале директор аналитического департамента компании "Локо-инвест", бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ Кирилл Тремасов, снижение ставки Банком России на заседании 20 марта, в которое инвесторы уже перестали верить, вновь возвращается в повестку дня. Вместе с тем, как считает Тихомиров из "БКС Глобал Маркетс", пока рано делать столь категоричные прогнозы. "До мартовского заседания ЦБ еще две с лишним недели, а это очень большой срок в сложившихся условиях. Я думаю, что реакция рынков на решение ФРС может оказаться негативной. Такой шаг со стороны ФРС США может быть воспринят участниками рынка как признак того, что ситуация с коронавирусом достаточно серьезная", - сказал экономист. По мнению Тихомирова, с одной стороны, решение ФРС пока помогает стабилизировать ситуацию в РФ, так как рубль укрепляется, нефть дорожает, но, с другой стороны, дальнейший ход событий пока очень сложно предсказать. Кроме того, несмотря на последнее укрепление рубля, он по-прежнему остается достаточно слабым, поэтому инфляционные риски никуда не делись, добавил эксперт. "Поэтому перед ЦБ, скорее всего, будет дилемма: или поддерживать финансовую стабильность, или поддержать рост экономики. Я думаю, что регулятор выберет первое, то есть даже после понижения ставки ФРС наш ЦБ ставку не понизит, а если будет необходимость, может и повысить", - подчеркнул Тихомиров.
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