Ситуация кардинальным образом изменилась в лучшую сторону для валют развивающихся рынков - ИК "Велес Капитал"

Рубль одним из немногих среди валют EM к окончанию рабочего дня сохранял положительную динамику к доллару (заметное укрепление на развивающихся рынках демонстрировала также турецкая лира), говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Еще днем поддержку отечественной валюте оказывал рынок нефти, где котировки марки Brent прибавляли в стоимости более 3%. Кроме того, с начала недели несколько смягчился геополитический новостной фон, связанный с ситуацией в Сирии.

"Тем не менее, общий аппетит инвесторов к риску на глобальных рынках по-прежнему оставался слабым, и ближе к концу рабочего дня рубль, как и большинство других валют EM, был вынужден отступить против доллара в отрицательную зону. О сохраняющейся тревоге инвесторов на валютных рынках помимо укрепления индекса USD к корзине основных валют свидетельствовал и заметный рост японской иены. Однако к вечеру ситуация кардинальным образом изменилась в лучшую сторону для валют развивающихся рынков и всех активов в целом в результате экстренного понижения процентной ставки ФРС на 50 б.п.", - отмечает эксперт.