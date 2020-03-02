Ренессанс Капитал снизил оценку акций Мосэнерго на 2,5%, подтвердив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,78 рубля до 2,71 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики скорректировали модель оценки "Мосэнерго" в преддверии публикации финпоказателей компании за 2019 год по МСФО, которая ожидается 5 марта 2020 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосэнерго", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 2,65 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,26 рубля за штуку.