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02 марта 2020 года 18:39
Фондовые рынки остаются уязвимыми для краткосрочной коррекции - Julius Baer
Фондовые рынки остаются уязвимыми для краткосрочной коррекции, говорится в комментарии Julius Baer. Опасения в связи с быстрым распространением коронавируса привели к одной из самых интенсивных коррекций на фондовых рынках за последние 120 лет. "Мы продолжаем считать, что инвесторы слишком резко отреагировали на сильный, но временный кризис, который, вероятнее всего, уже в скором времени сменится V-образным восстановлением", - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Рост опасений в связи с коронавирусом вызвал одну из самых сильных распродаж среди акций компаний индекса S&P 500 со времен Великой Депрессии 1930-х годов, отчасти по причине пассивности паевых фондов и алгоритмического трейдинга. Инвесторы опасаются экономических последствий карантинных мер, и некоторые крупные банки в США предупреждают, что прибыли американских компаний в этом году могут показать снижение. В то время как вспышка вируса действительно вызовет экономический ущерб, эксперты Julius Baer продолжают считать, что эти последствия будут управляемыми, краткосрочными и будут смягчены кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политикой. На выходных Италия объявила, что произведет вливание 3,6 млрд евро в свою экономику. Другие страны, в их числе Германия, вероятнее всего пойдут по тому же пути, если вирус продолжит распространяться. Центральный банк Южной Кореи предусматривает применение нестандартных инструментов регулирования для поддержки пострадавших компаний. "Следует учитывать, что вспышка коронавируса является временным внешним шоком, - подчеркивает Патрик Ланг. - Такие шоковые события отличаются от традиционных рецессий, когда требуется исправлять экономические дисбалансы, что, как правило, является болезненным и длительным процессом. Таким образом, мы продолжаем считать, что шок прошлой недели окажется временным, и распродажа в ближайшие месяцы уступит место V-образному восстановлению. Согласно нашим моделям рынки уже учли сильное сокращение прибылей американских компаний (до 10%). По нашему мнению, такое сокращение вряд ли произойдет, поскольку вирус вряд ли продолжит распространяться весной, и прибыли должны восстановить рост уже во второй половине текущего года. На этом фоне мы подтверждаем свою бычью позицию по фондовым рынкам и циклическим акциям".
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