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02 марта 2020 года 17:17
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по золоту
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по золоту, говорится в комментарии банка. Котировки золота упали на 5% в прошлую пятницу несмотря на состояние паники на финансовых рынках, что ставит вопрос о возможной вынужденной продаже. "И хотя мы не снимаем с расчета этот вариант, мы не видим ему подтверждений и предполагаем, что причиной падения могло быть закрепление прибылей", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на наличие поддерживающих факторов для золота благодаря сохранению экономической неопределенности, эксперты Julius Bae по-прежнему считают, что его преимущества как защитного актива на данный момент оценены довольно высоко. Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по драгоценному металлу. "Динамика золота в прошлую пятницу оказалась неожиданной, - отмечает Карстан Менке. - Цены снизились почти на 5%, несмотря на всеобщую панику на финансовых рынках из-за эпидемии коронавируса и связанных с нею опасений сильного замедления глобального экономического роста. Более того, динамика золота разошлась с динамикой доходности по Казначейским облигациям США, которая достигла новых рекордных минимумов, то есть не выиграла от роста спроса на защитные активы. Чаще всего причиной для распродажи на рынке золота в пятницу называют вынужденную продажу, которая случается во время значительного стресса на финансовых рынках и связана с феноменом, когда у инвесторов нет выбора, кроме как продать золото, чтобы покрыть потери по долговым ценным бумагам. Однако, на данный момент мы не видим наличия факторов, которые могли бы вызвать вынужденную продажу. Тем не менее, значительная доля рынка золота является внебиржевой, и по ней нет данных". Пятничная распродажа, по мнению эксперта Julius Baer, могла стать всего лишь результатом закрепления прибылей краткосрочными трейдерами, которое было усилено после преодоления важных технических барьеров. "Как мы указывали раньше, несмотря на фундаментальную поддержку благодаря экономической неопределенности из-за коронавируса, мы наблюдали признаки того, что последняя часть недавнего ралли на рынке золота была вызвана техническим трейдингом и следованием тренду. Мы по-прежнему считаем, что преимущества золота как защитного актива на данный момент стоят довольно дорого, и сохраняем нейтральную позицию по металлу", - подчеркивает Карстен Менке.
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02 марта 2020 года 19:10
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.02 марта 2020 года 10:29
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.02 марта 2020 года 09:28
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