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02 марта 2020 года 17:39
Усиление монетарных стимулов со стороны глобальных центробанков окажет поддержку облигациям развивающихся стран - Sberbank Asset Management
Пессимистичные настроения, обусловленные распространением коронавируса, в настоящий момент являются основным фактором, определяющим динамику рынка рублевого долга, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития событий привела к росту рыночной волатильности. Однако вероятное усиление монетарных стимулов со стороны глобальных центробанков окажет поддержку облигациям развивающихся стран в среднесрочной перспективе, полагает эксперт. "Прошедшая коррекция на рублевом долговом рынке усилила привлекательность локальных облигаций: инфляция по недельным данным замедлилась до 2,2%, доходности к погашению по облигациям первого эшелона выросли до 6,3-6,5%, - отмечает специалист Sberbank Asset Management. - Таким образом, реальная доходность по бумагам качественных эмитентов превышает 4%, что выглядит инвестиционно привлекательно. На прошедшей неделе усилился переток средств инвесторов из рисковых активов в защитные на фоне обеспокоенности о распространении коронавируса за пределами Китая. В результате потери понесли развитые и развивающиеся рынки акций, а ставки по гособлигациям США снизились до исторических минимумов. В частности, доходности к погашению 10-летних казначейских бумаг опустились до 1,15% с 1,47% неделей ранее. Несмотря на такое движение в гособлигациях США, коррекция затронула и еврооблигации развивающихся стран. Спреды продемонстрировали расширение. Индексы Euro-Cbonds Corporate и EM Euro-Cbonds IG Russia потеряли 0,5% и 0,7% за неделю". Негативные настроения дошли и до рублевого долгового рынка. Ожидания оттока средств инвесторов с локальных рынков оказывали давление на котировки ОФЗ. Кроме того, ослабление рубля повысило вероятность того, что Банк России не снизит в этом году ключевую ставку. Кривая ОФЗ за неделю поднялась выше уровней начала года. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи потеряли 2,3% и 0,8% соответственно.
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