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02 марта 2020 года 16:44
Одни лишь интервенции ЦБ РФ не смогут ослабить рубль в марте - Райффайзенбанк
Одни лишь интервенции ЦБ РФ не смогут ослабить рубль в марте, если же ситуация с коронавирусом не улучшится значительно в текущем месяце, то рубль сможет пойти выше 70 за доллар, говорится в кобзоре Райффайзенбанка. "В марте объем нефтегазовых допдоходов заметно снизится, по нашим расчетам, до 155 млрд руб. (с 226 млрд руб. в феврале, по предварительным данным Минфина). Столь существенное снижение объясняется падением цен на нефть в феврале сразу на 13% м./м., до уровня в 55,4 долл./барр. (с 63,6 долл./барр. в январе) - сказалось заметное сокращение спроса на углеводороды со стороны Китая вследствие распространения коронавируса. С учетом отложенных покупок валюты, по нашим оценкам, в марте Минфин купит 211 млрд руб. (3,2 млрд долл.), тогда как в феврале цифры были более внушительными (271 млрд руб., или 4,2 млрд долл.)", - отмечают аналитики банка. Исходя из текущих цен на нефть (51 долл./барр. Brent) и курса рубля (66,3 руб./долл.), в марте, согласно модели платежного баланса от Райффайзенбанка, сальдо счета текущих операций составит 6,4 млрд долл., что достаточно для покрытия интервенций (3,2 млрд долл.). "Поэтому можно считать, что рубль достиг своего локального равновесия (если цены на нефть не продолжат снижение, что вероятно из-за распространения коронавируса за пределы Китая). Именно по этой причине мы не ожидаем, что ЦБ РФ в сложившихся условиях примет решение о приостановке покупки валюты на открытом рынке для реализации бюджетного правила (напомним, что ЦБ РФ по своему усмотрению может это сделать в любой момент), - пишут специалисты банка Денис Порывай и Станислав Мурашов. - Однако на горизонте до конца года рубль при текущем курсе к доллару выглядит все еще сильным в сравнении с ценой нефти. По нашим оценкам, суммарное сальдо счета текущих операций за апрель-декабрь при текущих ценах на нефть и курсе рубля окажется отрицательным (минус 12 млрд долл.), что приведет к истощению избытка долларовой ликвидности, накопленного в банковской системе. Сейчас большинство участников рынка ожидают "выздоровления" от коронавируса в ближайшие 2-3 мес., что вместе с намерениями регуляторов развитых стран существенно смягчить монетарную политику (так, в пятницу глава ФРС заявил о готовности приступить к мерам поддержки экономики) удерживает финансовые активы от более сильного (чем уже случился) обвала. Эти факторы удерживают и рубль от обесценения. По нашему мнению, если ситуация с коронавирусом не улучшится значительно в марте, то рубль может обесцениться до >70 руб./долл. (мы не ожидаем приостановку интервенций ЦБ РФ до достижения этого уровня при текущей нефти)".
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