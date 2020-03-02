Газпромбанк поднял оценку акций Интер РАО на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 7 рублей до 7,3 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

При этом рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"После включения в модель оценки "Интер РАО" финрезультатов компании за IV квартал 2019 года мы повысили прогнозную стоимость ее акций до 7,3 рубля за штуку и подтвердили рекомендацию "выше рынка" ("покупать" - прим. ИФ)", - говорится в обзоре Газпромбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 8,65 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,36 рубля за штуку.